احدث الأخبار

194 ألف مُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر (توكلنا)
محليات
 الدكتور خالد الزغيبي: العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ ” الواجهة “
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه
منطقة الحدود الشمالية
 الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 وزير التعليم يؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص الأهلي
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة
الرياضة
194 ألف مُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر (توكلنا)

194 ألف مُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر (توكلنا)

محليات
الدكتور خالد الزغيبي: العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ ” الواجهة “

الدكتور خالد الزغيبي: العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ ” الواجهة “

أبرز المواد
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا

أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

أبرز المواد

194 ألف مُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر (توكلنا)

194 ألف مُسجل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر (توكلنا)
http://almnatiq.net/?p=990666
المناطق - واس

أعلن تطبيق توكلنا عن تجاوز عدد المُسجلين في برنامج التبرع بالأعضاء عبر التطبيق والموقع الإلكتروني 194 ألفاً من المواطنين والمقيمين، منذ إتاحة هذه الخدمة عبر المنظومة قبل نحو 26 يوماً.
ويعكس هذا الرقم الاهتمام الإنساني المتنامي من قبل أفراد المجتمع تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، واستشعارهم لمعاناة تلك الفئة وحاجتها إلى من يفتح لها نافذة أمل لإنهاء معاناتها.
وأظهرت بيانات المُسجلين في برنامج زراعة الأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) وموقعه الإلكتروني تقارب نسبة النساء والرجال، وفيما تجاوز عدد المتبرعين الإناث أكثر من 93 ألفاً تخطى عدد المتبرعين الذكور 100 ألف، وكانت نسبة السعوديين منهم 84% والمقيمين 16%.
وكان من اللافت أن عدد المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً تجاوز 97 ألفاً من الشباب والشابات، ما يؤكد أن الجميع بمختلف فئاتهم العمرية استشعروا أهمية هذا العمل الإنساني النبيل في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة الحياة بشكل أفضل؛ اقتداءً منهم بمبادرة القيادة الكريمة في هذا الصدد وتفاعلاً معها.
وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء قد أطلقت خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) والموقع الإلكتروني الخاص بالتطبيق؛ إذ تُمكّن الخدمة من تسهيل إجراءات التبرّع عبر خطوات بسيطة لجميع الراغبين من المواطنين والمُقيمين ممّن تنطبق عليهم شُروط التبرّع، وتقديراً من سدايا لمبادرات المتبرعين أُضيف شعار متبرع بالأعضاء إلى جانب صورة المستخدم على واجهة التطبيق.
ويأتي هذا التعاون بين سدايا والمركز السعودي لزراعة الأعضاء على إثر مبادرة القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء؛ إذ يهدف هذا التعاون إلى نشر ثقافة التبرّع بالأعضاء في سبيل الحفاظ على حياة المرضى الذين يتوقف إنقاذهم بعد مشيئة الله على زراعة الأعضاء، حيث يُمثّل تطبيق توكلنا بفضل ما يمتلكه من بُنية تحتية متطورة حلقة وصل موثوقة بين الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، في إطار إسهامه بخدمة المستفيدين في المجالات كافة.
وتعمل سدايا بإضافتها الخدمات إلى منظومة توكلنا وتطويرها لها بشكل مستمر على إنفاذ توجيهات سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التي تنص على تمكين التحول الرقمي في دعم المبادرات الوطنية لتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، حيث سيسهم التطبيق في تعزيز الدور التقني للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وإسناد جهوده في ربط الرّاغبين في التبرّع بالمُحتاجين لزراعة الأعضاء.

روابط ذات صلة

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا
منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية
الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*