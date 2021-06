فتح باب التسجيل في منافسات البطولات المجتمعية ضمن مبادرة “لاعبون بلا حدود”

المناطق - واس

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة للمبادرة الخيرية العالمية الأكبر في عالم الرياضة الإلكترونية “لاعبون بلا حدود” اليوم, فتح باب التسجيل لجميع الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في منافسات البطولات المجتمعية التي ستفتتح أنشطة وفعاليات الحدث الذي يستمر 9 أسابيع متواصلة افتراضياً.

وستفتح المبادرة التي تعود للعام الثاني على التوالي تحت شعار “عالم واحد.. جسد واحد” بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) أبوابها -الافتراضية- مجددًا بأولى “منافسات البطولات المجتمعية” حيث يتواجه فيها عشاق الألعاب الإلكترونية ويستعرضون مهاراتهم في منافسات الأفراد والفرق في ماراثونات يومية، و “لعبة الأسبوع”، ومواجهات “اللعب المستمر وذلك للفوز بجوائز متنوعة تقارب المليون دولار.

وتنطلق أحداث المنافسات مساء اليوم، مع ماراثونات في مجموعة من أشهر الألعاب الإلكترونية وهي Fortnite, Call of Duty: Black Ops Cold War (Gunfight), PUBG MOBILE و Clash Royale Royale. كما ستبدأ في نفس الوقت بطولات Mortal Kombat 11, Overwatch and Rocket League في حين تقام اليوم كذلك مواجهات اللعب المستمر في ألعاب FIFA 21 و Fortnite و Call of Duty, بالإضافة لتلك الأحداث، سيكون التسجيل متاحاً للجولة الثانية من منافسات البطولات المجتمعية في مبادرة لاعبون بلا حدود التي ستقام جميعها مساء يوم الخميس المقبل: ماراثونات Call of Duty: Black Ops Cold War (للفرق)، Street Fighter V، كذلك بطولات “لعبة الأسبوع” على Apex Legends و DOTA 2.

وستشهد مبادرة “لاعبون بلا حدود” هذا العام مستوى آخر من “منافسات النخبة” لأشهر اللاعبين العالميين, حيث سيتنافسون على جوائز خيرية بمجموع 10 ملايين دولار وسيقدم الفائزون ما سيتحصلون عليه من مبالغ مالية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي سيقوم بدوره بالعمل مع مجموعة من الجهات الخيرية العالمية لإيصال لقاح فيروس كورونا للدول الأكثر احتياجاً في أنحاء العالم.

يذكر أن التسجيل قد بدأ ومتاح للجميع في منافسات البطولات المجتمعية التي ستضم مواجهات “الماراثون” و “لعبة الأسبوع” و “اللعب المستمر” وعلى الراغبين بالتسجيل للمشاركة في مبادرة لاعبون بلا حدود” زيارة الموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com.