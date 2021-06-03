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شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

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شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

شرطة القصيم: القبض على (3) مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال
http://almnatiq.net/?p=990683
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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