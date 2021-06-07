شرطة الشرقية تطيح بمواطن اعتدى على ثلاثة من الحراسة الأمنية المدنية

المناطق - واس:

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، قام بالاعتداء بآلة حادة على (3) من أفراد الحراسات الأمنية المدنية، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام، وذلك بعد منعهم والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائة للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.