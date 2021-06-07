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القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين

القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين

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القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين

القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين
http://almnatiq.net/?p=990692
المناطق - واس:

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض – بفضل الله – عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان، وضبط بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو) وحشيش مخدر و(104) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأوضح النقيب النجيدي أنه جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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