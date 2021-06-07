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مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام

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مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام

مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام
http://almnatiq.net/?p=990695
المناطق - الرياض:

كشفت التقارير الصادرة عن مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن أعداد الزيارات المنزلية التي نفذها كادرها الاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة خلال العام تصل إلى 1500 زيارة منزلية تتراوح مابين ثلاث إلى سبع زيارات سنوية لكل حالة حسب الاحتياج.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن هذه الزيارات تهدف إلى متابعة الحالات أوتحديث بياناتهم أو عمل بحوث القبول بالإضافة إلى تقديم الوعي الثقافي للأهالي ومعالجة ماقد يعترضهم من تحديات ودراسة أوضاعهم ثم اعتماد الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة كما تهدف بعض الزيارات الأخرى إلى دعم التواصل الأسري بين الأهالي والمستفيدين من منطلق تطبيق برنامجي “الانتقالي” و”الدمج” المجتمعي لذوي الإعاقة.

يذكر أن الكادر الاجتماعي داخل مراكز التأهيل في منطقة الرياض يتولى العديد من المهام، أبرزها متابعة الخدمات المقدمة للحالات المقيمة في المركز وبعد خروجها واعداد البحوث الاجتماعية والقيام بالزيارات الميدانية ووضع الخطط العلاجية وتنفيذها والتنسيق مع بقية فريق العمل لتحقيق الجودة وتطوير الأداء.

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