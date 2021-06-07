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الأجواء الصيفية تُضيف لمسة جمالية لشاطئ الدرر بمحافظة الوجه

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الأجواء الصيفية تُضيف لمسة جمالية لشاطئ الدرر بمحافظة الوجه

الأجواء الصيفية تُضيف لمسة جمالية لشاطئ الدرر بمحافظة الوجه
http://almnatiq.net/?p=990698
المناطق - واس:

يعد “شاطئ الدرر” الواقع شمال مدينة الوجه بمنطقة تبوك، واحداً من سلسلة الشواطئ المميزة التي تنفرد بها مدن ومحافظات منطقة تبوك الساحلية، وبه تلتقي الأجواء الصيفية المعتدلة مع جمال المكان، وجاهزيته لاستقبال الزوّار والسياح، ونقطة جذبٍ تمكن الزائر من مشاهدة الشعب المرجانية المتحجرة المنتشرة على شواطئه بمختلف ألوانها وأشكالها بسبب نقاء المياه فيه.

ويسهم التنوع الجغرافي المكون للشاطئ من الرمال والصخور وصفاء مياه البحر و نقائها واعتدال الأجواء في أغلب فصول العام، علامة جذب أخرى تضاف إلى تميز هذا الشاطئ.

عدسه “واس” كان لها حضور في رصد جمال الشاطئ وطبيعته البكر.

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