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فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة

فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة

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فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة

فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة
http://almnatiq.net/?p=990709
المناطق - الباحة:

 وثق مواطن قبل عدة أيام ذئباً برياً مفترساً يسير في الطريق في عقبة الملك خالد الرابطة بين محافظتي بني حسن وقلوة في منطقة الباحة، في حين أكد متحدث جمعية للرفق بالحيوان أن هذا السلوك ليس سلوكاً طبيعياً للذئاب البرية وقد يكون هناك أسباب غير معروفة دعت “المفترس” للاستئناس بالبشر.

وقال عبدالعزيز ربيع الزهراني موثق مقطع الذئب وفقًا لـصحيفة “سبق”: “كان هذا قرابة الساعة السادسة فجراً وأنا في طريق عقبة الملك خالد نزولاً، وجدته في منتصف العقبة تقريباً وذلك لأول مرة أشاهده والذي واصل طريقه مع الشارع صعوداً ولا يظهر عليه علامات الخوف من المركبات”.

وأضاف “أتردد على هذا الطريق بشكل مستمر بحكم عملي في الباحة، وسبق لي مشاهدة ضبع في العقبة ولكن لأول مرة أصادف ذئباً”.

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