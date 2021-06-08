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جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=990719
المناطق - تبوك:

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك مواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات القبول سيبدأ يوم الأحد 11/24/ 1442هـ حتى يوم الأربعاء 12/4 /1442هـ، فيما ستعلن نتائج القبول في يوم الأربعاء 12/18 /1442هـ .

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة، وعدم التردد في التواصل مع العمادة عبر وسائل الاتصال المعلنة.

وأشارت إلى أنها خصصت فريقاً متكاملاً للدعم الفني للرد على أي استفسار أو طلب خدمة توضيحية أو حل أي إشكالية تواجههم أثناء تقديم طلباتهم.

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