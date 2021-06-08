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انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

أبرز المواد

انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط
http://almnatiq.net/?p=990741
المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، إثر تراجع واردات الصين من النفط الخام في شهر مايو إلى أدنى مستوىً لها في عام.
فقد بلغت عقود خام برنت القياسي العالمي أقرب استحقاق 72.27 دولاراً للبرميل، لكنها أغلقت متراجعةً 40 سنتاً، أو 0.56 في المئة، إلى 71.49 دولاراً للبرميل.
وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضةً 39 سنتاً، أو 0.56 في المئة، عند 69.23 دولاراً للبرميل.

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