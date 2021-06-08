احدث الأخبار

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 “خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من جامعة المنطقة
أبرز المواد
 جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 “الصحة” تغلق أحد مختبرات فحص كورونا للمسافرين للخارج في الرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا حادث تصادم قطارين
أبرز المواد
 فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة
أبرز المواد
 الأجواء الصيفية تُضيف لمسة جمالية لشاطئ الدرر بمحافظة الوجه
أبرز المواد
 مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام
أبرز المواد
 القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين
أبرز المواد
“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط

أبرز المواد
أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)

أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)

أبرز المواد

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء
http://almnatiq.net/?p=990748
المناطق - الرياض:

كشف تطبيق توكلنا أمس (الإثنين)، طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.  

وأوضح أن خطوات التبرع بالأعضاء تبدأ بالتوجه إلى الخدمات والضغط على التبرع بالأعضاء، وقراءة الشروط والأحكام جيداً.  

وأضاف أن الخطوات تضمنت أيضاً الضغط على التسجيل وإكمال البيانات وتحديد نوع التبرع، وأخيراً اختيار تأكيد وبذلك تكون عملية التسجيل تمت بنجاح.  

ونوه إلى أنه يمكن للمتبرع استعراض بطاقة التبرع الخاصة به وإلغاء التبرع إذا أراد، وذلك من خلال الضغط على عرض تفاصيل التبرع. 

روابط ذات صلة

“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية
انخفاض أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط
أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)

أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*