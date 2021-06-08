“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

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كشف تطبيق توكلنا أمس (الإثنين)، طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

وأوضح أن خطوات التبرع بالأعضاء تبدأ بالتوجه إلى الخدمات والضغط على التبرع بالأعضاء، وقراءة الشروط والأحكام جيداً.

وأضاف أن الخطوات تضمنت أيضاً الضغط على التسجيل وإكمال البيانات وتحديد نوع التبرع، وأخيراً اختيار تأكيد وبذلك تكون عملية التسجيل تمت بنجاح.

ونوه إلى أنه يمكن للمتبرع استعراض بطاقة التبرع الخاصة به وإلغاء التبرع إذا أراد، وذلك من خلال الضغط على عرض تفاصيل التبرع.