احدث الأخبار

كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح
أبرز المواد
 فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم
أبرز المواد
 “توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء
أبرز المواد
 “خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية
أبرز المواد
 انخفاض أسعار النفط
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 14 من جامعة المنطقة
أبرز المواد
 جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 “الصحة” تغلق أحد مختبرات فحص كورونا للمسافرين للخارج في الرياض
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا حادث تصادم قطارين
أبرز المواد
 فيديو متداول لذئب بري يتجول في عقبة الملك خالد بالباحة
أبرز المواد
 الأجواء الصيفية تُضيف لمسة جمالية لشاطئ الدرر بمحافظة الوجه
أبرز المواد
كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح

كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح

أبرز المواد
فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

أبرز المواد
“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

أبرز المواد
“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

أبرز المواد

كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح

كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح
http://almnatiq.net/?p=990754
المناطق - الرياض:

أوضح مستشار ومدرب إعلامي الطريقة الأمثل للتعامل مع الآخرين لكسب ودهم، وما هي الطريقة الأفضل للتعامل مع الشخصيات ذات الطباع الصعبة في العمل.  

وقال المستشار ماجد الغامدي إنه من الخطأ أن يتعامل الشخص مع كل الناس بنفس الطريقة، فكل شخصية لها طريقتها ومفاتحيها في التعامل، وهكذا كان النبي ﷺ يتعامل مع الآخرين.  

وأضاف الغامدي في لقائه ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الشخصية الصعبة تشبه وضعية المدفعية التي لا يصح أن تشعل البارود بجوارها فتنفجر، ولكن لا بد من التعامل معها بشكل مختلف.  

وأوضح أن أفضل طريقة للتعامل مع الآخرين الذين تقابلهم بشكل يومي سواء في العمل أو حتى في المنزل، هو التعامل معه على أنه حساب بنكي بقدر ما تودع فيه بقدر ما يمكنك أن تسحب أموالاً. 

وبين أن من طرق الإيداع المقصود بها للتعامل مع الآخرين، الابتسامة والكلمة الطيبة والهدية والخدمة وغيرها، وهكذا ستجد دائها من أمامك يبادلك اللطف بلطف، مشدداً على أهمية أن يتعلم المرء مهارات الاتصال مع الآخرين وتطوير نفسه في هذه الناحية. 

روابط ذات صلة

فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم

فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم
“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء

“توكلنا” يبين خطوات التبرع بالأعضاء
“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

“خالد بن سلمان” يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*