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جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من اليوم

جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من اليوم

أبرز المواد

جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من اليوم

جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من اليوم
http://almnatiq.net/?p=990760
المناطق - الرياض:

أكدت مصادر، أن بعض مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا؛ بدأت اليوم في إعادة جدولة الفئات العمرية المخولة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وأفادت المصادر، بأن الفئة العمرية الجديدة المستثناة لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح هم من في عمر 58 فما فوق.

وبينت أنه بدءاً من الأسبوع القادم سيتم إعادة جدولة فئة عمرية أخرى لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة قد حددت في وقت سابق الحالات المستثناة، وهي الفئة العمرية الأكبر من 60 سنة، ومرضى الغسيل الكلوي، ومرضى السرطان إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، ومرضى السمنة المفرطة لكتلة الجسم أكثر من 40 .

وفقًا لموقع أخبار 24

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