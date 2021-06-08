جامعة حائل تحصد خمس جوائز في جائزة سموّ أمير المنطقة للتميز والإبداع

المناطق - حائل:

رعى صاحب السموّ الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل، أمس بمقر نادي الجبلين حفل جائزة سموّه للتميز والإبداع، الذي نظمته شركة مياه آبار حائل، بحضور صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، وعدد من القيادات في المنطقة.



وكانت أولى فقرات الحفل القرآن الكريم، ثم ألقى الأستاذ عواد الرضيمان، الرئيس التنفيذي لشركة آبار حائل، كلمة أعرب فيها عن شكره لسموّ أمير المنطقة، ‏وسموّ نائبه على دعم الجائزة التي تخدم شباب وشابات المملكة، كما أشتمل الحفل على العديد الفقرات المتنوعة وتم تكريم الفائزين بالجائزة حيث حصدت جامعة حائل خمس جوائز في محور التميز، وهي كالآتي:



– محور الطالب والطالبة المثاليين:

• زياد هاني خلف العنزي، من كلية الطب.

• أنوار عطية لافي العنزي، من كلية التربية.

• محور التميز في ريادة الأعمال كان للطالبة رازان عبد الله البكر، من كلية إدارة الأعمال.

• محور التميز في الابتكار للطالب حسن محمد الشنقيطي، من كلية الهندسة.

• محور التميز في المبادرات التطوعية لفريق “صحتك في خطواتك”، من كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.

وأعرب معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، رئيس جامعة حائل، عن شكره لسموّ أمير المنطقة على رعايته الكريمة لجائزة التميز والإبداع، ولشركة مياه آبار لتنظيمها لهذه الجائزة، متمنياً أن تحقق كافة الأهداف المأمولة لدعم شباب وشابات الوطن، وتحفيزهم للإبداع، كما تقدم- نيابةً عن منسوبي الجامعة- بخالص التهاني لجميع الفائزين، راجياً من الله التوفيق والسداد لهم بكل ما يحقق أهدافهم الطموح لخدمة هذا الوطن المعطاء.