توزيع كمامات وبروشورات توعوية لأخذ اللقاح بنجران

المناطق - نجران:

نفذت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة حملة «خذ الخطوة خذ اللقاح» لتوعية المجتمع بضرورة المبادرة في اخذ لقاح كورونا.



وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف أن المبادرة تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين، على أهمية «لقاح كورونا» وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح من مراكز اللقاح التي هياتها وزارة الصحة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.



وتضمنت الحملة توزيع أكثر من 500 بروشور وأكثر من 2000 كمام في المجمعات التجارية بمشاركة مدير إدارة التعليم ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.