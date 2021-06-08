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الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران

الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران
http://almnatiq.net/?p=990795
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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