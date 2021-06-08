الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل

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شبه المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن “ليو بينغيو” محاولات تسييس أزمة منشأ فيروس كورونا، بالحديث عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وقال ليو بينغيو: “منشأ كوفيد-19 موضوع علمي، ويجب أن يدرسه العلماء بشكل مشترك حول العالم، وعدم تسييسه”.

وتابع: “أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية”.

وأضاف: “الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل”.

وكانت مصادر مطلعة، قد ذكرت أن تقريرا بشأن أصول الفيروس، أعده مختبر وطني تابع للحكومة الأمريكية، خلص إلى أن الفرضية القائلة بأن الفيروس تسرب من معمل صيني في ووهان “معقولة” وتستحق مزيدا من التحقيق.