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التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”

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التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”

التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”
http://almnatiq.net/?p=990799
المناطق - وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها باشرت التحقيق مع سفير البلاد لدى الرياض بموجب شكوى موظفة سعودية سابقة في السفارة، ادعت إرغامه لها على خلع حجابها.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة ادعت أن السفير أجبرها على خلع حجابها، وهو فعل محظور في الثقافة الإسلامية.

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، وادعت أن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها.

وأفادت اللجنة بأن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.

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