احدث الأخبار

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك
أبرز المواد
 التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”
أبرز المواد
 الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران
أبرز المواد
 مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار
أبرز المواد
 تعاون مشترك بين “إخاء” ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري
أبرز المواد
 توزيع كمامات وبروشورات توعوية لأخذ اللقاح بنجران
أبرز المواد
 جامعة حائل تحصد خمس جوائز في جائزة سموّ أمير المنطقة للتميز والإبداع
أبرز المواد
 جدولة فئة عمرية جديدة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من اليوم
أبرز المواد
 “الصحة” ترد على أحدث الشائعات المتعلقة بلقاح كورونا
أبرز المواد
 كيف تتعامل مع الشخصية الصعبة في العمل؟.. مستشار إعلامي يوضح
أبرز المواد
 فيديو.. روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم
أبرز المواد
تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك

أبرز المواد
التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”

التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”

أبرز المواد
الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل

الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل

أبرز المواد
الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران

الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران

أبرز المواد

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك
http://almnatiq.net/?p=990802
المناطق - الرياض

خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب 4 أكواب يوميا من القهوة يمكن أن تضاعف خطر الإصابة بمرض “الغلوكوما” أو المياه الزرقاء الذي يصيب العيون.

ويحدث هذا المرض نتيجة ارتفاع الضغط بشكل غير طبيعي في العينين، ويلحق ضررا كبيرا في العصب البصري، وعادة ما يعتبر السبب الرئيسي وراء إصابة أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاما بالعمى.

ويسبب هذا المرض أكثر من 10 بالمئة من حالات العمى المسجلة في بريطانيا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

والمشكلة الرئيسية في هذا المرض أن أعراضه لا تظهر بشكل واضح، لذلك قد لا يلاحظ الشخص تغيرا في الرؤية إلا وقد أصبح في مرحلة متقدمة.

وتقول الدراسة، التي أعدها باحثون أميركيون، إن الفئة الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالمرض نتيجة شرب القهوة هو أولئك الذين لديهم استعداد وراثي نحو ضغط العين.

ودرس الباحثون حالات أكثر من 120 ألف مريض في مستشفى جبل سيناء الشهيرة في نيويورك، مركزين على البيانات الغذائية والصحية والوراثية لهؤلاء، وتتراوح أعمار المرضى بين 39- 73 عاما.

وخلصت الدراسة إلى أن الذين لديهم تاريخ عائلي قوي من مرض “الغولكوما” معرضون لخطر أكبر للإصابة خاصة مع القهوة، داعية إياهم إلى تقليل كميات القهوة التي يشربونها، نظرا لاحتوائها على مادة الكافيين.

وأوضحت أن هذه الفئة معرضة لخطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 75 بالمئة.

وذكر المؤلف الرئيسي في الدراسة، لويس باسكوال: “لقد نشرنا في السابق دراسة ذكرت أن شرب كميات كبيرة من الكافيين يزيد من خطر الإصابة بحالة غلوكوما مفتوح الزاوية لمن لديهم تاريخ عائلي في المرض”.

وأضاف أن الدراسة الجديدة أثبت أن الصلة بين الغلوكوما وشرب القهوة كانت واضحة بين الذين كانت لديهم مخاطر جينية لارتفاع ضغط العين.

وعلى وجه التحديد، كان أولئك الذين استهلكوا أكبر من 480 ملليغرام من الكافيين أي 4 أكواب من القهوة، زاد ضغط العين لديهم بصورة أكبر من الآخرين.

ولم تقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة طب العيون، تفسيرا لسبب لارتباط الكافيين بهذا المرض.

روابط ذات صلة

التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”

التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”
الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل

الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل
الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران

الأرصاد: سحب رعدية على مكة ومثيرة للغبار على الشرقية والرياض ونجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*