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أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

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أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين

أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=990810
المناطق - وكالات

أعلنت أبل، الاثنين، خططا لزيادة خصوصية المستخدمين والإبقاء على بياناتهم بعيدة عن متناول شركات أخرى، وأضافت خصائص تشمل مؤتمرات الفيديو الموسعة وتخزين بطاقات الهوية الحكومية الافتراضية على هواتف آيفون.

تأتي التغييرات في مؤتمر أبل السنوي العالمي لمطوري البرمجيات، الذين شكا بعضهم من سيطرة الشركة على التطبيقات التي يمكن أن تظهر على أجهزتها، وكذلك عمولتها التي تتراوح بين 15 و30 في المئة على المبيعات الرقمية.

ويسمح الكثير من الخصائص الجديدة للمستخدمين بحماية البيانات، وكذلك بأخذ صورة ضوئية من بطاقات هويتهم في الولايات الأميركية المشاركة وتشفيرها في محفظة المستخدم الرقمية، إلى جانب بطاقات الائتمان وبطاقات العبور في بعض المدن الأميركية.

وتعمل الشركة مع إدارة أمن النقل الأمريكية من أجل قبول بطاقات الهوية الرقمية في المطارات.

وفي حالات كثيرة لا يمكن لأبل نفسها أن ترى المعلومات. فالشركة حدثت النسخة المدفوعة من خدمة التخزين (آي كلاود) لتشمل خدمة تحجب عادات المستخدم في تصفح الإنترنت، حتى من أبل.

وستسمح ميزة أخرى من آي كلاود للمستخدمين بإخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية. وقالت أبل إن سعر آي كلاود لن يتغير مع إضافة الخصائص الجديدة.

وعدلت أبل أيضا بعض تطبيقاتها وخدماتها بطريقة قد تزيد منافستها مع تطبيقي زوم، التابع لزوم فيديو كوميونيكيشنز، وتيمز التابع لمايكروسوفت. وزاد استخدام التطبيقين بشدة خلال الجائحة.

فقد حدثت أبل تطبيقها للدردشة المرئية (فيس تايم) للسماح بترتيب مكالمات مع أكثر من شخص وجعل البرمجيات متوافقة مع أجهزة أندرويد وويندوز.

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