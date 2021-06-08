عودة حفلات التخرج بالجامعات السعودية.. وهذه شروطها

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http://almnatiq.net/?p=990813
المناطق - الرياض

وافقت القيادة السعودية على إقامة احتفالات التخرّج في الجامعات والمنشآت التعليمية، مع مراعاة تطبيق “بروتوكول احتفالات التخرّج للوقاية من فيروس كورونا” الذي أعدته هيئة الصحة العامة “وقاية”.

ويتضمّن البروتوكول المعلن كافة الاشتراطات والاحترازات التي يجب على منظمي حفلات التخرّج وأسر الخريجين والخريجات اتباعها، تحقيقاً للسياسة العامة للدولة في منع انتشار الجائحة.

وينص البروتوكول المعتمد على اشتراط تحصين الخريجين بحسب حالتهم في تطبيق توكلنا، والسماح بدخول المحصنين من أفراد أسرة كل خريج ممن هم أكبر من 18 عاماً فقط (أو أكبر من العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح إذا تم تحديثه لاحقاً)، على أن لا يتعدى أفراد أسرة الخريج المدعوون شخصين فقط لكل خريج، وأن يتم تكريم الطالب عن طريق مسار خاص، بحيث يتم تجنب مخالطة المدعوين.

كما تتضمّن التعليمات إبراز تطبيق “توكلنا”، وأن تكون الدعوات إلكترونية، على أن لا تزيد فترة الاحتفال الواحدة على نصف ساعة.

وشدد البروتوكول على أهمية التنبيه المستمر للحضور والخريجين والعاملين والقائمين على الحفل بأهمية الالتزام باتباع إرشادات السلامة والتباعد الجسدي.

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