الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تنفذ برنامج حقوق الأبناء بـ16 كلمة دعوية ..الأربعاء

المناطق - الحدود الشمالية

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية البرنامج الدعوي عن ” منكرات الأفراح” “مروا أولادكم بالصلاة لسبع”، عبر 16 كلمة دعوية إرشادية تقام جميعها الأربعاء الموافق1442/10/27هـ.

ويقدمها نخبة من أصحاب الفضيلة الدعاة والمشايخ الفضلاء بمساجد وجوامع المنطقة .

يذكر أن البرامج النوعي يأتي بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزير آل الشيخ الذي يؤكد أهمية تكثيف البرامج الدعوية بما يساهم في نشر العلم الشرعي .