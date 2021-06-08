ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية

المناطق - عرعر

استقبلت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية ،أمس عدد من الأطفال الموهبين بالرسم في المرسم بمقر الجمعية لممارسة هواية الرسم الذي وفرت به كافت التجهيزات لممارسه هذه الهوايه تحت إشراف منسق الفن التشكيلي إدريس بن لافي العنزي.

وذكر خلف بن حمود القاران مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة أن الجمعية تفتح أروقتها لجميع الفئات العمرية من محبي الرسم والاستفادة من المرسم لممارسة الرسم في مقر الجمعية

كل يوم أثنين ومناقشة جميع ما يخص الفن التشكيلي والخط العربي وما يخدم هذه الفئة من أبناء وبنات المنطقة وتذليل كافه العقبات أمامهم للخروج باعمال فنية راقية من خلال المرسم أو المعارض الفنية .

علماً بأن الجمعية وضمن توجهها المستقبلي لاستقطاب المواهب بالمنطقة خصصت يوم لكل فئه لمناقشة المهتمين بهذه الفن وفق الضوابط والاحترازات الوقائية علماً بأن يوم الأحد للبرنامج الثقافي ويوم الاثنين للفن التشكيلي والخط العربي ويوم الثلاثاء للتصوير الضوئي ويوم الأربعاء للمسرح ويوم الخميس للموروث الشعبي بحضور منسقي تلك اللجان