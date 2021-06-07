مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر

المناطق - الرياض

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر، تنفيذ مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية لرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي “كافح”.

ويُسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، ويقع ضمن خطط الوزارة التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.