احدث الأخبار

مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية
منطقة الحدود الشمالية
 الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تنفذ برنامج حقوق الأبناء بـ16 كلمة دعوية ..الأربعاء
منطقة الحدود الشمالية
 “شقة الكنوز” في مصر.. كشف “سر الجدل” والمقتنيات الثمينة
أبرز المواد
 الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان والباحة
أبرز المواد
 عودة حفلات التخرج بالجامعات السعودية.. وهذه شروطها
أبرز المواد
 أبل تعلن عن إجراءات جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
أبرز المواد
 تقرير أميركي لا يستبعد تسرب كورونا من معمل ووهان الصيني
أبرز المواد
 واشنطن تبحث مع حلفائها مقاطعة محتملة لأولمبياد بكين
أبرز المواد
 تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك
أبرز المواد
 التحقيق مع سفير كوريا الجنوبية بالرياض “أجبر موظفة سعودية على خلع حجابها”
أبرز المواد
 الصين تشبه تسييس موضوع منشأ كورونا بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل
أبرز المواد
مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر

مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر

منطقة الرياض
ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية

ثقافة وفنون الشمالية تستقبل المواهب الفنية

منطقة الحدود الشمالية
الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تنفذ برنامج حقوق الأبناء بـ16 كلمة دعوية ..الأربعاء

الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تنفذ برنامج حقوق الأبناء بـ16 كلمة دعوية ..الأربعاء

منطقة الحدود الشمالية
“شقة الكنوز” في مصر.. كشف “سر الجدل” والمقتنيات الثمينة

“شقة الكنوز” في مصر.. كشف “سر الجدل” والمقتنيات الثمينة

أبرز المواد

مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر

مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية يواصل أعماله بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=990827
المناطق - الرياض

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر، تنفيذ مشروع مكافحة نواقل الأمراض الحيوانية لرش الأراضي والاستقصاء الحشري واليرقي “كافح”.
ويُسهم المشروع في الحد من تكاثر نواقل الأمراض وبقية النواقل الخطيرة التي تسبب مجموعة من الأمراض الوبائية الخطيرة للإنسان والحيوان، ويقع ضمن خطط الوزارة التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

روابط ذات صلة

مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام

مراكز التأهيل: إجراء 1500 زيارة منزلية لأسر ذوي الإعاقة خلال العام
القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين

القبض على مواطنين بحوزتهما مادة الميث إمفيتامين
أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي

أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*