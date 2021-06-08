وثائق: “أرامكو” بصدد الحصول على 12.4 مليار دولار من صفقة بنهاية يونيو

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أظهرت وثائق أن عملاق النفط السعودي أرامكو على الطريق لإتمام صفقة بيع أصول تقدر بنحو 12.4 مليار دولار جرى الإعلان عنها في أبريل الماضي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة في وقت عادت فيه الشركة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2021 من خلال أول طرح صكوك مقومة بالدولار في تاريخ الشركة.

ووفقا لـ CNBC وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة النفط العملاقة السعودية عن صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة EIG جلوبال إنرجي بارتنرز تحصل مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو.

ولم تفصح أرامكو حينها عن موعد الصفقة وقالت في إفصاح إلى سوق المال السعودي إن الموعد المتوقع لإتمام الصفقة في الفترة المقبلة مرهون بالحصول على الموافقات اللازمة دون تحديد إطار زمني.

وفي نشرة طرح الصكوك الدولارية، قدرت أرامكو موعد استيفاء الشروط قبل نهاية الشهر الجاري.

ومطلع الشهر الجاري وبالتحديد في الثاني من يونيو، استحق موعد توزيعات لأرامكو عن الربع الأول تقدر بنحو 18.7 مليار دولار، بحسب بيانات سوق المال السعودي.

وقال مصدر مصرفي على اطلاع بمفاوضات الصفقة إن أطراف الصفقة تعمل على استيفاء كافة الشروط على وجه السرعة من أجل إتمامها على نحو سريع في “غضون أسابيع “.

في إفصاح لسوق المال السعودي أمس الاثنين حول طرح الصكوك الدولارية، قالت الشركة إن الهدف منها تلبية الأغراض التمويلية العامة للشركة دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتظهر القوائم المالية للشركة، المتاحة على موقعها الإلكتروني، انخفاض التدفق النقدي الحر للشركة إلى 18.3 مليار دولار ما يقل عن توزيعات الفترة التي دفعتها أرامكو.

وفي أبريل الماضي، دفعت أرامكو نحو 5 مليارات دولار كجزء من صفقة سابك التي أبرمتها الشركة مع صندوق الاستثمارات العامة وحصلت بموجبها على حصة الصندوق في عملاق البتروكيماويات، بحسب ما أظهرته وثائق طرح الصكوك الملحقة..

وستحصل أرامكو على قيمة الصفقة بالكامل نقدا بعد إغلاقها في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما أكدت عليه الشركة في وثائق الطرح.