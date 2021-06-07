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كلية الجبيل الجامعية تحصل على الاعتماد البرامجي لقسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية

كلية الجبيل الجامعية تحصل على الاعتماد البرامجي لقسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية

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كلية الجبيل الجامعية تحصل على الاعتماد البرامجي لقسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية

كلية الجبيل الجامعية تحصل على الاعتماد البرامجي لقسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية
http://almnatiq.net/?p=990862

حصلت كلية الجبيل الجامعية التابعة لقطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل على الاعتماد البرامجي الكامل من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في برنامج بكالوريوس الهندسة الميكانيكية للفترة من مايو 2021 – أبريل 2028، والاعتماد البرامجي المشروط في برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية للفترة من مايو 2021 – أبريل 2023، وذلك لإتمامهما واستيفائهما جميع متطلبات تطبيق نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، الأمر الذي يسهم في ضمان تقديم خدمات تعليميةٍ عالية الجودة، والارتقاء بسمعة القطاع ومخرجاته لدى الطلبة والمجتمع وسوق العمل وجميع الجهات ذات العلاقة، بوصفه واحدًا من أهم وسائل ضمان الجودة لجميع الأنشطة والبرامج الأكاديمية وغير الأكاديمية.

وجاء هذا الاعتماد بعد زيارة فريق من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي العاملين في منظمات الاعتماد الدولية تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد) التابع للهيئة الوطنية لتقويم التعليم والتدريب – عن بعد – لتقويم مستقل شامل لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات الأكاديمية والإدارية والخدمية والتقنية والمالية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز للتأكد من جاهزية الكلية وبرامجها وأنشطتها واكتمال خططها وسياساتها وإجراءاتها المؤسسية والأكاديمية.

من جانبه قال  مدير كلية الجبيل الجامعية الدكتور فادي بن سعود الفياض، تواصل كلية الجبيل الجامعية في عامٍ أكاديميٍ استثنائي مسيرة الإنجاز والتميز بحصول قسمي الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية على الاعتماد البرامجي من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب. وأضاف د. الفياض وماكان هذا الإنجاز إلا امتدادًا لمكتسبات الاعتمادات التي حصلت عليها برامج الكلية وتتويجًا للجهود المبذولة والمتفانية من الجميع بلا استثناء وخاصة منسوبي الأقسام من أعضاء هيئة تدريس وخريجين وطلاب.  فشكرًا لكل من ساهم في دعم هذه النجاحات وتحقيقها.

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