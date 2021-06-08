المناطق - عسير

بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق والأستاذ محمود عبد الهادي وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار والأستاذ أحمد بارجا مدير المناطق الجبلية بالهيئة العامة للترفيه، وبحضور رئيس اللجنة السياحية وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد سعد القحطاني وممثل غرفة أبها بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس الإدارة مهدي آل هضبان اليامي انطلقت ورشة عمل عن بعد بعنوان ” بحث الفرص الاستثمارية لحلول الإيواء” بغرفة أبها التي أدارها الأمين العام للغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران .

بدأت الورشة بكلمة من رئيس اللجنة السياحية بغرفة أبها الأستاذ محمد القحطاني مرحبا بالحضور كاشفاً عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة عسير بمجال السياحة ودور الإيواء والضيافة حيث أنها تمتلك ثروة سياحية هائلة تتمثل في الموارد التراثية (الثقافية والطبيعية الخلابة )، و التجهيزات والتسهيلات في مجال الخدمات السياحية، والمقومات والإمكانات التي تمثل أهم مجالات الاستثمار السياحي في أي قطاع بالإضافة إلى الدعم غير المحدود من سمو أمير منطقة عسير للقطاع السياحي والفندقي .

في هذا الإطار أشار المجتمعون خلال الجلسة الحوارية إلى تعاون وزارة السياحة مع كافة إمارات ووزارات المملكة لتفعيل الفرص الاستثمارية بمجال السياحة والإيواء من خلال برامج الإقراض للمشاريع السياحية والفندقية لتقديم قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع الإيواء، لإنشاء مشاريع سياحية فندقية مميزة، خصوصا في المحافظات والمدن، ولافتين إلى تقديم قروض تصل إلى 50% من تكلفة المشروع بمبالغ تصل إلى 100 مليون ريال. مشيرين إلى اهتمام سمو أمير منطقة عسير ومعالي وزير السياحة وسمو وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق ومعالي وكيل وزارة السياحة لجذب الاستثمار بتشجيع القطاع الخاص وإعطائه دوراً أكبر، من خلال الحوافز والقروض لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة بالإضافة إلى توفير فرص العمل من خلال المبادرات الاستثمارية .

من ناحية أخرى تم استعراض أهم أدوات الدعم لبرنامج الصيف 2021 ، وأهم فعالياته علاوة على مميزات منصة مطلوب للمواسم والفعاليات والفئات المستهدفة منها والخدمات المقدمة وكذلك وحدة الخدمة الشاملة ” إنجز” ودورها في استخراج جميع التصاريح المطلوبة لإقامة الفعاليات من الجهات المعنية خلال 72 ساعة فقط .

في ختام الورشة جرت مناقشات حول موضوع الورشة وطرق الدعم المقدمة للمناطق السياحية ودور الإيواء وأهم المشاكل والعقبات التي تواجه المشروعات السياحية بكافة مناطق المملكة وطرق حلها ومنها منطقة عسير وأهم مميزاتها وكيفية الاستفادة منها بشتى الطرق المتاحة.