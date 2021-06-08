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جمعية “كرامة” في زيارة ” بر أبها “

جمعية “كرامة” في زيارة ” بر أبها “
http://almnatiq.net/?p=990885
المناطق - عسير

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس بمكتبه صباح اليوم الاثنين 26 شوال 1442هـ رئيس مجلس إدارة جمعية كرامة للعناية بالمقابر بمنطقة عسير الشيخ عبدالله بن سعيد أبو ملحه ومرافقيه .
وعبّر “أبو ملحه” عن سعادته بالأعمال المباركة التي تقدمها ” بر أبها ” وأثرها الواضح في المنطقة  متطلعاًً لتنفيذ شراكة مجتمعية تخدم المنطقة .
من جهته رحّب ” بن فحاس ” بضيوفه مقدماً شكره لهم على هذه الزيارة التي تدل على التعاون الهادف بين الجمعيات فيما يحقق النفع والفائدة في العمل الخيري والاجتماعي متمنياً لهم ولجمعيتهم مزيداً من التوفيق والنجاح .

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