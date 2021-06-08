“مختبر أمانة عسير” يستقبل 319 عينة أغذية خلال مايو الماضي

المناطق - عسير

استقبل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة عسير، خلال شهر مايو الماضي، 319 عيّنة من الأغذية المختلفة؛ بهدف الكشف عليها وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي؛ أن المختبر قام خلال الشهر الماضي بمطابقة 319 عيّنة لمواد غذائية مختلفة، وصل عدد العيّنات المطابقة منها 257 بنسبة 81% وعدد العيّنات غير المطابقة 62 بنسبة 19%، كما جرى فحص 233 عيّنة من العسل، ووصلت نسبة العيّنات المتطابقة فيها إلى 83%، ونسبة العيّنات غير المتطابقة نحو 17%.

ولفت الحميدي؛ إلى أن عدد العيّنات التي تمّ الكشف عليها في قسم الميكروبيولوجي بلغ 86 عيّنة نسبة العيّنات المطابقة 74%، ونسبة 26% عيّنة غير المطابقة.

جدير بالذكر، أن مختبر أمانة عسير يستقبل كثيراً من العيّنات المتنوعة، مثل: العسل والأطعمة والمواد المتنوّعة لفحصها والتأكّد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية حرصاً لتوفير غذاءٍ آمن وصحي.