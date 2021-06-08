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أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء

أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=990891
المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان غداً الأربعاء , حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبرتوكول احتفالات التخرج.من جانبه أعرب مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان عن اعتزازه  وتقديره لرعاية سمو أمير منطقة تبوك لهذه المناسبة الغالية مؤكداً إن ذلك يأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.

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