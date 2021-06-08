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ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي بغرفة أبها

ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي بغرفة أبها
http://almnatiq.net/?p=990893
المناطق - عسير

في إطار برامج التطوير الإداري والوظيفي والتقني الذي تنتهجه غرفة أبها انطلقت ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي لشرح ماهيته و فوائده ومميزاته بالعمل لموظفي الغرفة .

تمحورت الورشة حول تعريف التخطيط  والاستراتيجية وكيفية التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار وتطبيق الأساليب المنطقية نحو تحقيق النتيجة النهائية للعمل بشتى مجالاته، كما تم شرح ماهية فلسفة التفكير الاستراتيجي وتأثيره على المستقبل القريب والبعيد كما تم التركيز على توضيح الأفعال الإبداعية ذات النواتج الفعالة ، وكذلك ممارسات القيادة الاستراتيجية في تعزيز الممارسات الأخلاقية تحديد التوجه الاستراتيجي واستثمار القدرات والمواهب مع تطوير رأس المال البشري.

من جانبه أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الهدف من الورشة هو  التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي في الغرف التجارية الصناعية ، ومدى مساهمة التخطيط في الغرف التجارية وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030 م.

مشيراً إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي لما له من دور فعال في أخذ صورة حقيقية عن واقع الغرفة من خلال تحليل الظروف البيئية الداخلية والخارجية للغرفة وبالتالي تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، حيث أنّ غرفة أبها تمتلك رؤية ورسالة واضحتين، وأهداف محددة ومكتوبة وتنسجم مع رسالتها وقابلة للتطبيق، كما تطرقت الورشة إلى أبرز تحديات التخطيط الاستراتيجي..

في ختام تصريحه شدد آل عقران على أن تطبيق عملية التخطيط الاستراتيجي في غرفة أبها  يأتي لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية المطبقة ، مع توفير نظام معلوماتي ديناميكي متكامل، بالإضافة إلى العمل بنظام تفويض الصلاحيات، والعمل بروح الفريق، وإشراك جميع المستويات الإدارية في إعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية.

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