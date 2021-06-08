لجنة النقل عدد من تحديات القطاع

المناطق - الرياض

عقدت لجنة النقل بغرفة الرياض اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس اللجنة الأستاذ خالد بن هزاع القحطاني، واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم القطاع في مجالات التشغيل والتحول الرقمي، وبرنامج توطين الوظائف، وزيادة قيمة المخالفات المالية على مكاتب تأجير السيارات، إضافة للمشاركة في الفعاليات التي ستنظم مع الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل.

كما استعرض الاجتماع الموضوعات التي ستتم مناقشتها مع الجهات المشرفة على التشغيل والتحول الرقمي في الهيئة العامة للنقل ومن بينها موضوع العقد الالكتروني الجديد لتأجير المركبات وكيفية تفعيلة كسند مطالبة وربطة ببرامج شركات التأجير، اضافة الى الموضوعات التي ستطرح في ورشة عمل التعريف ببرنامج توطين الوظائف بقطاع النقل.

وناقش الحضور امكانية عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع لبحث التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول لها، كما تداول الحضور حول زيادة قيمة المخالفات المالية غير النظامية على مكاتب تأجير السيارات وتأثيرها على المستثمرين في هذا النشاط فيما ستقوم اللجنة بحصر تلك المخالفات لمناقشتها مع الجهات المعنية.