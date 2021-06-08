دراسة: النظم الغذائية القائمة على النباتات والأسماك تقلل من حدة كوفيد-19

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يمكن للأنظمة الغذائية القائمة على النباتات والأسماك أن تساعد في تقليل فرص الإصابة بعدوى متوسطة إلى شديدة من (كوفيد-19)، وفقا لدراسة أجريت في عدة دول ونشرتها مجلة (BMJ Nutrition Prevention & Health) على الإنترنت.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورا في شدة الأعراض ومدة المرض، ولكن لم يكن هناك أدلة تذكر في هذا الصدد.

واعتمد الباحثون في تحليلهم على استطلاع شمل أكثر من ألفي طبيب وممرضة يتعرضون بشكل مكثف لـ (سارس كوف-2) -الفيروس المسؤول عن (كوفيد-19)- في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تصميم الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بين شهري يوليو وسبتمبر 2020 عبر الإنترنت للحصول على معلومات مفصلة عن الأنماط الغذائية للمشاركين فيه، بناء على استبيان حول معدل تناول أطعمة معينة خلال العام السابق وشدة الإصابة بـ (كوفيد-19).

وتضمن الاستطلاع أيضا معلومات عن التاريخ الطبي وتناول أدوية معينة ونمط الحياة.

وشملت الأنظمة الغذائية المختلفة الخضروات والأسماك وأنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين.

وأخذت الدراسة متغيرات مؤثرة في الاعتبار، مثل العمر والأصل العرقي والتخصص الطبي وأسلوب الحياة (التدخين وممارسة الرياضة).

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين قالوا إن نظامهم الغذائي قائم على النباتات والأسماك، على التوالي، لديهم احتمالات أقل بنسبة 73% و59% للتعرض لإصابة متوسطة إلى شديدة بـ (كوفيد-19)، مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم هذه الأنماط الغذائية.

وأولئك الذين قالوا إنهم تناولوا نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات وعالي البروتين كانوا أكثر عرضة بنسبة 4 أضعاف للإصابة بعدوى (كوفيد-19) معتدلة إلى شديدة.

ويشير الخبراء إلى أنها دراسة قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكن تحديد سبب معين، بل ارتباط بين بعض العوامل.

وشدد الباحثون على أن النظم الغذائية النباتية غنية بالمغذيات والفيتامينات والمعادن، وكلها مهمة لنظام المناعة، بينما تعد الأسماك مصدرا مهما لفيتامين د وأحماض أوميجا-3 الدهنية، وكليهما له خصائص مضادة للالتهابات.