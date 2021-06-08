“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”

المناطق- الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).

وتتمثل طريقة التحديث في: الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store، والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.