“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”

“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”

أبرز المواد
دراسة: النظم الغذائية القائمة على النباتات والأسماك تقلل من حدة كوفيد-19

دراسة: النظم الغذائية القائمة على النباتات والأسماك تقلل من حدة كوفيد-19

أبرز المواد
لجنة النقل عدد من تحديات القطاع

لجنة النقل عدد من تحديات القطاع

منطقة الرياض
ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي بغرفة أبها

ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي بغرفة أبها

منطقة عسير

“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”

“الأمن السيبراني” يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث “واتساب”
http://almnatiq.net/?p=990902
المناطق- الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته WhatsApp؛ لمعالجة ثغرة في نسختين.

وتفصيلًا، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أن WhatsApp أصدرت تحديثًا للنسخ المتأثرة، يمكن معرفته من خلال هذا الرابط: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/،

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة تجاوز المسار (Path traversal).

وتتمثل طريقة التحديث في: الذهاب إلى متجر التطبيقات Play store، والبحث عن WhatsApp، ثم الضغط على تحديث.

روابط ذات صلة

دراسة: النظم الغذائية القائمة على النباتات والأسماك تقلل من حدة كوفيد-19

دراسة: النظم الغذائية القائمة على النباتات والأسماك تقلل من حدة كوفيد-19
أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء

أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان غدٍ الأربعاء
هذه شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

هذه شروط نقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*