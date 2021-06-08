وزير الطاقة ونظيره العراقي يناقشان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة

المناطق - الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، مباحثات عبر الاتصال المرئي، مع معالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، لمناقشة آفاق التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات الطاقة المتنوعة بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي، ورئيس هيئة الاستثمار العراقية سهى النجار، وعدد من المسؤولين في البلدين.