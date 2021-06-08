أمير تبوك يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

المناطق - تبوك

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان غداً الأربعاء , حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤١ /١٤٤٢هـ، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبرتوكول احتفالات التخرج.

وأكد مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن رعاية سموه تأتي تواصلاً للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.