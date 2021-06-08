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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

أبرز المواد
أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم

أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم

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أمير تبوك يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

أمير تبوك يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

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أمين منطقة عسير يستقبل بلدي بارق

أمين منطقة عسير يستقبل بلدي بارق

منطقة عسير

أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم

أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم
http://almnatiq.net/?p=990909
المناطق - مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 9 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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