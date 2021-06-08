أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم

المناطق - مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 9 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.