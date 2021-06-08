“صحة الشرقية” تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

المناطق - الدمام

نفّذت “صحة الشرقية” 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وذلك في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات.

وأوضحت “صحة الشرقية” أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و 2601 زيارة للصيدليات، و 2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و 63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات و 713 تفتيش الكتروني للمنشآت الصحية، لافتةً إلى أن المهام تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقييم الصيدليات وضبط المخالفين للإجراءات، مؤكدةً استمرار القيام بالجولات الرقابية.