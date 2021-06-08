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أمين منطقة عسير يستقبل بلدي بارق
http://almnatiq.net/?p=990924
المناطق - عسير

ناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببارق يرافقهم رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إمكانية دعم الامانة لمشاريع البلدية.
وكشف رئيس المجلس البلدي سلطان البارقي ، بأن لهم عدد من المطالبات للمواطنين، منوهًا إلى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافةً إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.
من جهته، أكد الدكتور وليد الحميدي بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير ، مشيرًا إلى أن البلدية والأمانة في خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم وهي محل الاهتمام، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانات متاحه واعتمادات بهذا الشأن.
وأشار إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد، وأن هدف خطة الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة، مقدمًا شكره للمجلس البلدي على اهتمامه بمطالب المواطنين، مؤكدا أن الأمانة والمجالس البلدية بكافة المحافظات هم شركاء في خدمة المواطن.

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