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هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”

هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”

منوعات
انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة

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بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية

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انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة
http://almnatiq.net/?p=990927

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.52 %، ما يعادل 0.37 دولاراً أمريكياً، ليتداول عند 71.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.55 %، ما يعادل 0.38 دولاراً، إلى 68.85 دولاراً أمريكياً للبرميل.

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