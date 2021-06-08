انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.52 %، ما يعادل 0.37 دولاراً أمريكياً، ليتداول عند 71.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.55 %، ما يعادل 0.38 دولاراً، إلى 68.85 دولاراً أمريكياً للبرميل.
انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.52 %، ما يعادل 0.37 دولاراً أمريكياً، ليتداول عند 71.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.
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