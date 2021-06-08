انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.52 %، ما يعادل 0.37 دولاراً أمريكياً، ليتداول عند 71.12 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.55 %، ما يعادل 0.38 دولاراً، إلى 68.85 دولاراً أمريكياً للبرميل.