احدث الأخبار

“الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال
أبرز المواد
 “هدف” يُبرم اتفاقية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لدعم توظيف الخريجين
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي
منطقة الجوف
 غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له
أبرز المواد
 ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي
محليات
 الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو
أبرز المواد
 هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”
منوعات
 انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ فعاليات توعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي
أبرز المواد
 حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور
أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال

“الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال

أبرز المواد
“هدف” يُبرم اتفاقية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لدعم توظيف الخريجين

“هدف” يُبرم اتفاقية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لدعم توظيف الخريجين

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي

منطقة الجوف
غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له

غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له

أبرز المواد

“هدف” يُبرم اتفاقية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لدعم توظيف الخريجين

“هدف” يُبرم اتفاقية مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لدعم توظيف الخريجين
http://almnatiq.net/?p=990935
المناطق - الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، اتفاقية تعاون ثالثة في مقر الصندوق بالرياض، لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة “هدف” في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.
ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للأعمال فراس أبا الخيل ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي.
وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف 1000 خريج وخريجة في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها “هدف”.
وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وبموجب الاتفاقية، يقدم الصندوق محفزاتٍ ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة “سبل” الإلكترونية لخِدْمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”، وبرنامج “تمهير” للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل “طاقات” لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و”صيفي”.
ووفقاً للاتفاقية، ستقدم الجامعة خِدْمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.
كما ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

روابط ذات صلة

“الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال

“الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال
غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له

غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له
‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*