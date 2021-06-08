احدث الأخبار

هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”
منوعات
 انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ فعاليات توعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي
أبرز المواد
 حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور
أبرز المواد
 “صحة الشرقية” تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين في باكستان إلى 62 قتيلاً
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
أبرز المواد
 أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يرعى غداً حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 أمين منطقة عسير يستقبل بلدي بارق
منطقة عسير
هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”

هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”

منوعات
انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة

منطقة مكة المكرمة
بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية

بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية

أبرز المواد

هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”

هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”
http://almnatiq.net/?p=990945
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الأفلام اليوم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج صنّاع الأفلام بالتعاون مع أهم الجامعات والمؤسسات العالمية؛ لدعم وتطوير المواهب الإبداعية، وتنمية شغفهم والارتقاء بمهاراتهم في سماء فن صناعة الأفلام السينمائية.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/film_talents .
وتشهد المرحلة الثانية من البرنامج إقامة عدد من الدورات التدريبية، ومن أبرزها: مقدمة في الفيلم الوثائقي، مونتاج الفيلم الوثائقي، فيلم من غير كاميرا، الاستخدام المتقدم للكاميرا واللقطة المشهدية، العمل مع الممثلين، دورة تصميم الإنتاج، إنتاج المؤثرات البصرية، أساسيات أفلام الأنيميشن ثلاثية الأبعاد، أساسيات الإدارة في الإنتاج السينمائي، خطوط الإنتاج لمديري الإنتاج، ما هي المحاسبة في الإنتاج، أساسيات المحاسبة في الإنتاج، التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الجهات التدريبية والمعاهد السينمائية العالمية والمحلية، ويأتي من أبرزها: Le Femis، London Film School،National Film & Television School (NFTS)
وراعت هيئة الأفلام في تصميم البرنامج ثراءه وتنوّعه، وشموليّة بناء وإعداد المشارك بحيث تغطّي كافّة المجالات المتعلّقة بعالم صناعة الفيلم، وذلك اتساقاً مع جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع السينمائي في المملكة.
ودعت الهيئة الراغبين والمهتمين بصناعة الأفلام إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج للحصول على أعلى المستويات من التدريب والتأهيل على يد ذوي الخبرة من المحترفين والمختصين في هذا المجال.
وكانت هيئة الأفلام قد أطلقت برنامج صنّاع الأفلام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030” وبدعمٍ من وزارة الثقافة، بهدف اكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها من خلال توفير برامج تدريبية مكثفة وورش شاملة، لإحداث قفزة نوعية في صناعة الأفلام المحلية والارتقاء بها وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى تعزيز شغف الجمهور بقطاع الأفلام وتشجيعهم ليخطوا خطواتهم الأولى نحو إشباع هذا الشغف.

روابط ذات صلة

بعملية “نادرة”.. أميركا تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة

بعملية “نادرة”.. أميركا تسترجع ملايين الدولارات من قراصنة
تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك

تحذير من شرب 4 أكواب قهوة يوميا.. “كارثة” بانتظارك
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*