بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية

المناطق - وكالات

تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم صباح الثلاثاء، بينها مواقع وسائل إعلام كبرى ومواقع إخبارية عالمية مثل سي إن إن الأميركية ولو موند الفرنسية ونيويورك تايمز.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع. وقالت مراسلة “العربية” إن تطبيق بلومبيرغ من بين مواقع الإنترنت التي تعطلت.

وتعطل عمل الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية وتعذر الدخول إليه صباح الثلاثاء. وظهرت رسائل تشير إلى عطل على الموقع الرسمي للحكومة وموقعي الصحيفتين. كما تعذر الدخول مؤقتاً لموقع بي.بي.سي قبل عودته إلى الخدمة.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مشكلة فنية لدى شركة “فاستلي” الأميركية لخدمات الحوسبة السحابية تسببت في عطل مواقع الإنترنت حول العالم.

واضافت الوكالة أن عدة مواقع إلكترونية عالمية تعطلت اليوم الثلاثاء بعد انقطاع واسع النطاق على ما يبدو لدى شركة خدمات الحوسبة السحابية (فاستلي).

وبات لا يمكن الوصول إلى العشرات من المواقع التي يتصفحها اعداد كبيرة للغاية؛ ومن بينها تويتش.

وأقرت فاستلي، ومقرها سان فرانسيسكو، بوجود مشكلة قبل الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.وقالت في تحديثات متكررة على موقعها على الإنترنت إنها “تواصل التحقيق في الأزمة “.

وتلقى الزوار الذين يحاولون الوصول إلى سي إن إن رسالة مفادها “خطأ تصفح في فاستلي”.

وقالت شركة (داون ديتيكتور)، التي تتعقب انقطاع الإنترنت، “التقارير تشير إلى أنه قد يكون هناك انقطاع واسع النطاق لدى فاستلي، ما قد يؤثر على خدماتها.”