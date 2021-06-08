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الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو

الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو

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الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو

الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو
http://almnatiq.net/?p=990956
المناطق - الرياض

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين – بإذن الله – وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:
أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التي تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.

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