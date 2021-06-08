احدث الأخبار

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي
منطقة الجوف
 غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له
أبرز المواد
 ‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي
محليات
 دراسة تكشف خطر القهوة على البصر
أبرز المواد
 الجوازات تبدأ بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يوليو
أبرز المواد
 هيئة الأفلام تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صنّاع الأفلام”
منوعات
 انخفاض سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 بعد عطل فني.. عودة تدريجية لمواقع إعلامية وحكومية عالمية
أبرز المواد
 “الصحة” تنفذ فعاليات توعوية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مرض الربو الشعبي
أبرز المواد
 حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من 3 مناطق بفرنسا بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور
أبرز المواد
 “صحة الشرقية” تُنفذ 7109 زيارات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي

منطقة الجوف
غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له

غدا.. الفيصل يدشن معرض مشاريع المنطقة الرقمي والفعاليات المصاحبة له

أبرز المواد
‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

‫المركز الوطني للوثائق والمحفوظات‬ يعقد ورشة عمل لمنسوبي رئاسة الحرس الملكي لنشر الوعي الوثائقي

محليات
دراسة تكشف خطر القهوة على البصر

دراسة تكشف خطر القهوة على البصر

أبرز المواد

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي الحالي
http://almnatiq.net/?p=990965
المناطق - الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, اجتماع مجلس المنطقة الثاني للعام المالي 1442 / 1443هـ ،عبر الاتصال المرئي مع أعضاء مجلس المنطقة مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الأهالي، وحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.
واستهل سموه الجلسة بكلمة قال فيها(نتوجَّـهُ بالشكـر والثـنـاء لله عــز وجــل على ما مـنَّ به على بـلادنـا من نِعَــم الأمــن والأمــان والاستقــرار والازدهــار في ظِـلِّ قـيَـادة مَـولاي خَـادِمِ الحَرَمَـيـنِ الشَّـريفَـيـن وسُمُـوِّ سـيِّـدي ولـيِّ عَهــدِهِ الأميــن يحفظهمـا اللهْ ــ.
الإخـوةُ الكــرام،: نفتـتـح بعون الله تعـالى الجلسة الثانية لمجلس المنطقــة للعـام المـالي 1442/1443هـ، في ظـل جائحة كـورونـا التي ألقت بظلالها على العالـم، بسـبـب آثـارهـا الصحـيـة والاقتصـاديـة، مُشيدين بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة التي وفرت اللقاح المضاد لفيروس كورونا فقد حشدت الدولة طاقاتها للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين لتطعيم أكبر عدد ممكن حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين أخذ اللقاح 14 مليون شخص سعيا لعودة الحياة الطبيعية ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية، معربين في هذا الصدد عن بالغ تقديرنا لوعي أفراد المجتمع، وتجاوبهم، وإتباعهم الإجراءات الاحترازية ، كما نحث جميع الأجهزة الحكومية بالمنطقة بالاهتمام بفئة الشباب أثناء العطلة الصيفية وتهيئة الأماكن والبرامج المناسبة لهم لقضاء أوقات فراغهم وتفريغ طاقاتهم .
في الختام:نتقدم بالشكر الجزيل للقيادة الرشـيـدة، لحرصها على راحة وسلامة ورفاهية أبنائها المـواطنـيـن، ونسأل الله سبحـانه وتعـالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يعافينا وإياكم أجمعيـن.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة حمود بن حواس الرويلي أن المجلس ناقش تقرير الديوان العام للمحاسبة كما ناقش محاضر لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، ولجنة التنمية الثقافية والشبابية، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات والتوصيات،.
وفي نهاية الجلسة أكد سمو الأمير فيصل بن نواف‏ أهمية تقديم أفضل الخدمات التي تحقق العيش الكريم للمواطن، وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – التي لا تألو جهداً في ذلك ، متمنياً للجميع التوفيق.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)

أمير الجوف يطلق مهرجان الزيتون في نسخته الـ(14)
أمير الجوف يدشن غداً النسخة الرابعة عشرة لمهرجان الجوف الدولي للزيتون

أمير الجوف يدشن غداً النسخة الرابعة عشرة لمهرجان الجوف الدولي للزيتون
1573 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو بصحة الجوف

1573 مستفيد من خدمات مركز اضطرابات النمو بصحة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*