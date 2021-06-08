مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10735 نقطة بتداولات بلغت 19 مليار ريال

المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.54 نقطة ليقفل عند مستوى 10735.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 670 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 54 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وباعظيم، ونماء للكيماويات، وتهامة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الفخارية، والمصافي، ومتطورة، وجبسكو، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 5.34%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، والإنماء، وتبوك الزراعية، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الأسماك، والجوف، وباعظيم، وتهامة، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 213.77 نقطة ليقفل عند مستوى 23938.91 نقطة، وبتداولات بلغت 25 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 255 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.