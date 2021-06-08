احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز
منطقة تبوك
 أمين جائزة التميز يشيد بتحقيق تعليم تبوك أهداف التميز
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة
منطقة جازان
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10735 نقطة بتداولات بلغت 19 مليار ريال
أبرز المواد
 الأجواء المعتدلة بعسير تجذب المصطافين
منطقة عسير
 شراكة بين “أجير” و”مدن” لرفع كفاءة القطاع الصناعي
أبرز المواد
 مصر تواصل فتح معبر رفح البري لليوم الـ 24 على التوالي
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يرعى مبادرة توظيف وتحسين الوضع الوظيفي لعدد من شباب وفتيات المنطقة
منطقة حائل
 الأمير تركي بن طلال يرأس اجتماع مجلس منطقة عسير في دورته العادية للعام المالي الحالي
منطقة عسير
 الصحة: تسجيل 1261 حالة إصابة بكورونا و17 حالات وفيات
أبرز المواد
 “الزكاة والضريبة والجمارك ” تنفذ ورش عمل توعوية للمكلفين من قطاع الأعمال
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

أمير تبوك يستقبل مدير فرع التجارة بالمنطقة وموظفي الفرع الحاصلين على جائزة التميز

منطقة تبوك
أمين جائزة التميز يشيد بتحقيق تعليم تبوك أهداف التميز

أمين جائزة التميز يشيد بتحقيق تعليم تبوك أهداف التميز

منطقة تبوك
أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

منطقة جازان
أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=990994
جــازان - فضه عطيف ؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
ونوه سمو أمير جازان ، بالعلاقات التي تربط المملكة بشقيقتها الإمارات في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، مؤكدا سموه على العلاقات الأخوية والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.
من جهته نوه سمو الشيخ نهيان آل نهيان بالعلاقات الاخوية بين البلدين ، مشيدا بالتطور الذي تشهده منطقة جازان بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في شتى المجالات.
حضر الاستقبال معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكلاء الإمارة وعددا من المسؤولين..

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان والباحة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان والباحة
مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار

مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*