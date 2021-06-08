أمير منطقة جازان يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

جــازان - فضه عطيف ؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، سمو الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

ونوه سمو أمير جازان ، بالعلاقات التي تربط المملكة بشقيقتها الإمارات في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها، مؤكدا سموه على العلاقات الأخوية والروابط القوية بين البلدين الشقيقين.

من جهته نوه سمو الشيخ نهيان آل نهيان بالعلاقات الاخوية بين البلدين ، مشيدا بالتطور الذي تشهده منطقة جازان بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة في شتى المجالات.

حضر الاستقبال معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكلاء الإمارة وعددا من المسؤولين..