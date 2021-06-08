أمير منطقة جازان يصدر عددا من قرارات التكليف بديوان الإمارة

جازان –فضه عطيف :

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عددا من الموظفين بديوان الإمارة وهم كالتالي :

-تكليف الموظف حسين بن علي حوباني بالعمل مستشاراً بمكتب وكيل الإمارة .

-تكليف الموظف جعفر بن عبدالرحمن ناشب بالعمل مديراً عاماً للحقوق العامه.

-تكليف الموظف سمير بن حسين آل سالم بالعمل مديراً عاماً للحقوق الخاصة.

-تكليف الموظف عبدالله بن محمد الزائري بالعمل مديراً لإدارة الحقوق العامة.

وتأتي هذه التكليفات في إطار اهتمام وحرص سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه وسعيهما الدائم للرفع بمستوى اداء العمل بديوان الامارة لما فيه الصالح العام .

وأعرب المكلفين من جانبهم عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن والمواطن وفقا لتوجيهات ولاة الامر -حفظهم الله-.