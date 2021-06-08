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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الألماني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=991027
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، الذي ودع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمن معاليه الجهود الطيبة التي بذلها السفير يورغ راناو، في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، متمنياً له دوام التوفيق.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.

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