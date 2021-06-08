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الأجواء المعتدلة بعسير تجذب المصطافين

الأجواء المعتدلة بعسير تجذب المصطافين

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الأجواء المعتدلة بعسير تجذب المصطافين

الأجواء المعتدلة بعسير تجذب المصطافين
http://almnatiq.net/?p=991030
المناطق - واس

تشهد متنزهات منطقة عسير هذه الأيام إقبالاً من الزوار والمصطافين الذين فضّلوا قضاء إجازتهم الصيفية في ربوعها الخضراء، في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض درجات الحرارة, وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي تشارك فيها الجهات الحكومية بعسير.
وجذبت الطبيعة الساحرة في متنزه ” السودة ” -الذي يقع على بعد 25 كيلومتراً عن مدينة أبها وعلى ارتفاع يزيد عن ٣٠٠٠ متر عن سطح البحر- الأُسر للاستمتاع بالأجواء الباردة وما حباها الله من طبيعة خلابة، تزيدها جمالاً غابات العرعر والنباتات العطرية لتعطيها بُعداً بيئياً جاذباً, إلى جانب المدرجات الزراعية والمسطحات الخضراء.
وتكثف الجهات الحكومية في المنطقة جهودها لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات، منها ما تبذله إدارة المرور بعسير في تنظيم حركة السير المرورية، وما تقوم به الجهات الأمنية من توعية المجتمع من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب ما تسخّره أمانة المنطقة من قوى عاملة ومعدات لأعمال النظافة الدائمة وصيانة المرافق العامة وغيرها.

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